Mi mujer, la palabra

La primera edición de Evohé (Girón, 1971), el último libro que publicó Cristina Peri Rossi en nuestro país antes de exiliarse, es una rareza y un tesoro difícil de encontrar en las librerías de usados. Con esta reedición, Evohé volverá a asombrar a los lectores uruguayos, pero no de la misma manera que lo hizo medio siglo atrás, cuando protagonizó un escándalo en las tolderías de Tontovideo. Los tiempos han cambiado y también las formas de leer esta obra, que mantiene intacto su lirismo y su tono transgresor.

«A 50 años de la primera edición no me arrepiento de ningún verso, aunque me siga asombrando el gran escándalo que causó en la izquierda porque entonces yo era una ingenua: creía que la revolución era también estética y sexual», sentencia Peri Rossi en el prólogo. Pocas veces, com...