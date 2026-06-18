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Bleak Week: Cinema of Despair, en Cinemateca Uruguaya

Mirar al abismo

Diego Faraone
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Hay películas que se quedan con nosotros. No porque sean agradables –más bien es lo contrario–, sino porque saben cómo tocar algo genuinamente humano. Bleak Week: Cinema of Despair* llega a Cinemateca Uruguaya con una selección de siete títulos que no pide permiso para incomodar.

Robert De Niro en Taxi Driver. IMDB.

El argumento, molesto, se repite una y otra vez: «Para bajones ya tengo bastante con la vida real». O su variante: «No me gusta que el cine me haga pensar, veo películas para descansar». Todos hemos escuchado alguna vez este tipo de sandeces. Y lo cierto es que representan un sentimiento extendido entre el gran público:  uno por el que se concibe al cine como un espectáculo –vale recordar que el cine nació precisamente como atracción de feria– cuyo único propósito y utilidad es entretener. Pero, para quienes se acercan al cine –al arte, en general– con una mirada un poco más exigente, este abre perspectivas, moldea nuestra forma de pensar, nos hace conocer realidades ajenas y empatizar con seres remotos –e incluso, como señalaba Gilles Deleuze, nos cambia subjetivamente–. Es desde esta con...

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Publicado en: Cultura Edición 2117
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