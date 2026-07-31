Mis manos son lo que pienso

«Bach, el padre de la música. Beethoven, el Dios de la música.» Con apenas 7 años, Martha escribe esas pocas líneas sobre una partitura. Ha de haber entrevisto una chispa de futuro. Eran las primeras clases de una niñísima Martha Argerich con Vicente Scaramuzza y ella anotaba eso, entre el terror y la pura admiración hacia ese profesor loco. Martha nació en junio de 1941 y más temprano que tarde empezó a ser eso: pianista. A los 8 años dio su primer concierto formal: Mozart, Beethoven, Bach. Y de ahí, para adelante. No vale decir que no paró, porque lo cierto es que sí hubo intervalos de silencio. Al menos en lo profesional. Momentos en los que se dedicó a eso que hace la gente: vivir. Todo buen relato biográfico cuenta más que una historia, toda buena biografía excede la vida narrada. Va ...