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Los secretos uruguayos de África de las Heras

Montevideo KGB

Carlos María Dominguez
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Hay un fresco en la cultura uruguaya que no ha pintado ningún muralista ni retratado ningún cineasta, ni abarcado una voz ajena a la discreción. Comprende algo más de 30 años, desde los inicios de la Segunda Guerra hasta el golpe militar. Sucesivas investigaciones, sin embargo, perfilaron vínculos y protagonistas, y Mi niñera de la KGB, el nuevo libro de la periodista y escritora argentina Laura Ramos, ha venido a enriquecer la escena con la trama de la espía soviética África de las Heras, conocida como María Luisa por Felisberto Hernández y los amigos que la trataron durante los 20 años que permaneció en el país.

África de las Heras. Servicio de inteligencia Exterior de Rusia.

Su libro es, también, un tenso testimonio personal porque Ramos la conoció en su infancia como la mujer que la cuidó, a ella y a su hermano, cuando en 1962 su mamá, la legendaria periodista uruguaya Faby Carvallo, llegó con ellos a Montevideo luego de separarse de su padre, el historiador y político Jorge Abelardo Ramos. Habiendo padecido el desorden de la militancia familiar y frecuentes ocultamientos, la autora vuelve sobre el pasado como quien revuelve con una espada la ropa vieja de un baúl, sin reparos en herir o desnudar. Su investigación la trajo a Montevideo, la llevó a Ceuta y a Barcelona, a Río de Janeiro, a La Habana, a México y a Cambridge para desentrañar la historia, y si su libro importa especialmente es porque modifica enigmas de la vida uruguaya como el asesinato del profe...

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Publicado en: Cultura Edición 2131
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