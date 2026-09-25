Montevideo KGB

Su libro es, también, un tenso testimonio personal porque Ramos la conoció en su infancia como la mujer que la cuidó, a ella y a su hermano, cuando en 1962 su mamá, la legendaria periodista uruguaya Faby Carvallo, llegó con ellos a Montevideo luego de separarse de su padre, el historiador y político Jorge Abelardo Ramos. Habiendo padecido el desorden de la militancia familiar y frecuentes ocultamientos, la autora vuelve sobre el pasado como quien revuelve con una espada la ropa vieja de un baúl, sin reparos en herir o desnudar. Su investigación la trajo a Montevideo, la llevó a Ceuta y a Barcelona, a Río de Janeiro, a La Habana, a México y a Cambridge para desentrañar la historia, y si su libro importa especialmente es porque modifica enigmas de la vida uruguaya como el asesinato del profe...