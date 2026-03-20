Mucho más que un souvenir

Hay ciertos títulos que tienen la capacidad de condicionar la lectura. La aparición de Freud, el padre del psicoanálisis, en el título de una novela de Bruno Cancio –psicoanalista y escritor– dibuja, de manera inevitable, un horizonte de expectativas: la silueta de Edipo, la sombra del incesto, la afilada piedra de la castración. Por otra parte, el título –digámoslo ya: De cuando estuvo en la casa de Freud–, con su elaboración arcaizante, remite a los epígrafes internos del Quijote, aquellos que parodiaban con éxito las fórmulas empleadas por los escritores de las novelas de caballería medievales. Esa resonancia invita al lector precavido, al menos, a desconfiar de lo anunciado. La voz narrativa de esta nueva novela de Cancio nos conduce a través de la peripecia vital de Diego: hijo de Osv...