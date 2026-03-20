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Libros. De cuando estuvo en la casa de Freud, novela de Bruno Cancio

Mucho más que un souvenir

Miguel Avero
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

De cuando estuvo en la casa de Freud, de Bruno Cancio. Fin de Siglo, Montevideo, 2025. 117 págs.

Hay ciertos títulos que tienen la capacidad de condicionar la lectura. La aparición de Freud, el padre del psicoanálisis, en el título de una novela de Bruno Cancio –psicoanalista y escritor– dibuja, de manera inevitable, un horizonte de expectativas: la silueta de Edipo, la sombra del incesto, la afilada piedra de la castración. Por otra parte, el título –digámoslo ya: De cuando estuvo en la casa de Freud–, con su elaboración arcaizante, remite a los epígrafes internos del Quijote, aquellos que parodiaban con éxito las fórmulas empleadas por los escritores de las novelas de caballería medievales. Esa resonancia invita al lector precavido, al menos, a desconfiar de lo anunciado. La voz narrativa de esta nueva novela de Cancio nos conduce a través de la peripecia vital de Diego: hijo de Osv...

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Publicado en: Cultura Edición 2104
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