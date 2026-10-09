Mujer, tú puedes

El abordaje de una figura excepcional plantea siempre un desafío metodológico: ¿cómo acercarse al misterio de una personalidad admirada sin reducirla a sus hitos públicos? A lo cual se le suma otro desafío –el afectivo–, si esa figura es, además, una persona querida. Esta constituye una posible puerta de entrada a Conversaciones de otoño. Retrato de Ida Holz, de Mónica Cardoso, libro que repasa la vida de la pionera de la informática en Uruguay y América Latina, aunque lo hace trascendiendo la crónica biográfica. La propuesta parte de la complejidad de transformar una conversación privada en una obra que testimonie los brillos públicos de Holz a la luz de la mujer que los creó, destacando en especial su coherencia ética y el valor de construirse a sí misma. «¿Cómo fue que pudo con todo?», se pregunta Cardoso. «El misterio siempre se mantuvo. Cuando me propuse hacer este libro, pensé que tal vez se resolvería. No fue así. Ida sigue siendo un misterio.»

La entrevista se despliega como un ejercicio solidario entre dos mujeres. El archivo y la memoria se complementan. Por un lado, Holz hace el esfuerzo de activar recuerdos de zonas complejas y dolorosas –la tirante relación materna o los años de persecución–, aunque la memoria también se reserve el derecho al olvido o la duda («no sé», «supongo»). Por otro lado, Cardoso construye la cronología y aporta rigor documental, complementa la voz individual con datos históricos y notas que contextualizan la época, sin interrumpir el flujo de la oralidad.

El recorrido histórico se vuelve indispensable para dimensionar el peso de la figura retratada. Nacida en el seno de una familia de inmigrantes judío-polacos, Holz se vincula tempranamente al proyecto sionista en Israel, al que luego rechaza tras la vivencia de la guerra del Sinaí en 1956, experiencia que la ilumina en la dimensión siniestra de todo conflicto bélico. Inicia su historia de amor y vida junto al pintor Anhelo Hernández, se acerca al mundo de la militancia y del Partido Comunista, la destituyen, vive la clandestinidad, se exilia en México. Se consolida profesionalmente en el ámbito de la informática, fuera y dentro del país, al impulsar proyectos de vanguardia a escala continental.

El tiempo no es solo el del pasado evocado, también es el del presente de la entrevista. Los encuentros, desarrollados durante el otoño de 2022 en la casa de Holz, convierten el entorno doméstico, las fotografías y los muebles en elementos que ayudan a conjurar ausencias y épocas pasadas. En ese ejercicio, que recupera una multiplicidad de emociones, el humor emerge reiteradamente como un mecanismo de apropiación y antídoto frente al dolor: Ida llora, se conmueve al recordar, y ríe una y otra vez a carcajadas. Como señala Carina Blixen en la contratapa, la melancolía no predomina, a pesar del otoño. La escritura de Cardoso logra transmitir la vivacidad de una experiencia en la que esas mujeres también se divierten juntas conversando.

Un aporte significativo es la contribución a la historia de las mujeres. La obra visibiliza las múltiples barreras que Holz debió enfrentar a lo largo de su carrera, incluyendo situaciones de acoso sexual y la constante exigencia de equilibrar la vida profesional de alto nivel con una dimensión familiar siempre prioritaria para ella.

La perspectiva de género no es casual. Cardoso cuenta con un recorrido sólido. A su destacada trayectoria como abogada, se suman los antecedentes literarios: Mujeres (IMPO, Comisión del Bicentenario, 2013), La impunidad y su relato. El caso Mariana Mota (Planeta, 2022), escrito con Carlos Liscano, y el libro de relatos Madres imperfectas (Ediciones del Caballo Perdido, 2016), traducido al italiano en 2023. Desde esa madurez narrativa, Cardoso mira a Holz como profesional, como escritora, como feminista.

En última instancia, Conversaciones de otoño constituye una reflexión sobre cómo se elabora la identidad al mirar hacia atrás, para reconocer que una siempre ha estado sola, y nunca lo ha estado, aunque suene contradictorio. Es un homenaje a la trayectoria de alguien único y, asimismo, un tributo a la vida de las mujeres, al tejido de sus lazos, que tanto sostienen.