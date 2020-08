Muy de volar

—¿Qué tipo de desafíos supone armar una muestra retrospectiva?

—Llevarla a cabo es una parte del premio Figari. Uno puede encarar el armado de muchas formas. Nos juntamos con Verónica Panella, que conoce mucho mi trabajo, y acordamos que, si bien debíamos cumplir con la función de que se conociera la obra con su historia, sus orígenes, desde sus sistemas, no podía ser en orden cronológico, porque eso le daría a la exposición una frialdad que no me interesa. La idea es que sea algo vivo, que muestre esta cosa espiralada de lo temporal. Hay temas que siempre están ahí, subyacentes. Yo misma confronto mis ideas y luego vuelvo a ellas. La pintura más antigua que incluimos es del 87, y también hay una pieza que hice ahora, especialmente para esta muestra, que es un video.

—¿Cuándo empeza...