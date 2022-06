Navegar es necesario

«De las cosas que nos enseñaron en los primeros años y que todavía no se nos han borrado fue [una sentencia d]el profesor [Jorge] Boutón –uno de los profesores agregados de Semiología–, quien nos enseñó que los médicos debíamos curar las enfermedades que tenían cura; ayudar a sobrellevar las enfermedades crónicas que no se curaban […] y, cuando no había solución de ningún tipo, ayudar a bien morir. Ese ha sido nuestro encare, nuestra filosofía y nuestro modo de ejercer la profesión.»

Esta frase no pertenece a ninguno de los firmantes de los dos proyectos presentados ante el Parlamento que buscan regular la eutanasia. Es de quien se autodefine «diputado circunstancial, pero médico de muchos años»: Alfredo de Mattos, del Partido Nacional. La expresó en la sesión del 18 de mayo de la Comi...