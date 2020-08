Cultura Suscriptores La mafia como zona de confort Ni héroes ni villanos

Ciudad del miedo: Nueva York vs. la mafia es un documental que aborda el tema desde la perspectiva de los agentes del FBI que, a mediados de los ochenta, realizaron la investigación que derivó en el célebre «juicio de la Comisión». Esta miniserie de Netflix, compuesta por tres episodios, no aporta nada que no se haya dicho antes y aborda un fenómeno multifacético desde una perspectiva bastante restringida.