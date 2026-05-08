No aclares que oscurece: el pozo del conceptualismo uruguayo

Se trata de un libro pequeño y oscuro en cuya tapa figuran dos misteriosas O a modo de título y una ilustración que sugiere el retrato expresionista de una mujer. Dentro, las páginas tampoco ayudan en la aclaración del enigma: las hojas permanecen en un mudo gris oscuro atravesado intermitentemente por otras o de tinta más oscura y apenas perceptibles. Parecería tratarse del código binario de lenguaje computacional antes que de una obra ¿literaria?, firmada por R. M. Boglione. Si el destinatario de este objeto se atreve a seguir adelante, impelido por la curiosidad, descubrirá en el texto que lo acompaña la clave de su significado. Se trata del «célebre El pozo.La mítica primera edición de aquella novela, resultado de un manuscrito perdido de [Juan Carlos] Onetti, luego reescrito de memori...
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