«No bajamos la guardia para nada»

—Después de dos años y medio al frente de la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo], ¿ha cambiado su percepción de que los niveles de lavado en Uruguay son bajos o moderados, como afirmó al asumir?

Jorge Chediak —No, no ha cambiado. Moderado es la expresión adecuada y siempre con relación a la región, no con relación a cero. América Latina es compleja. En determinadas jurisdicciones, el nivel de lavado de activos es francamente alto y el caso de Uruguay, como suele suceder en una cantidad de indicadores, es muy favorable. No quiere decir que no exista lavado. Simplemente no hemos tenido evidencia tangible que nos indique otra cosa. Incluso, cuando desde el extranjero se hace mención a determinados casos, son siempre del...