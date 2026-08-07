«No estoy tan seguro de la decadencia de Estados Unidos»

—Usted comienza planteando un paralelismo entre el modelo fuerte de China y los deseos de las grandes corporaciones estadounidenses de un modelo autoritario. ¿Cómo es eso?

—Esto viene por un documento que la empresa de Sam Altman, OpenAI, le acercó a la Casa Blanca en 2025, y me surgió la idea de analizarlo. OpenAI le dice a la presidencia estadounidense: desregulemos todo, porque, si no, existe el riesgo de que la «IA [inteligencia artificial] autoritaria» –la de China– le gane a la «IA democrática». Paradójicamente, lo que está diciendo ese documento es extorsivo y contradictorio, porque para que la «IA autoritaria» no le gane a la «IA democrática» tenemos que darle todo el poder a los tecnoligarcas. ¿Dónde estaría la democracia? El proceso de autocratización interno que Estados Unidos vive no es solo el resultado de Donald Trump, de una persona. Se trata de un proceso más amplio que tiene que ver con el papel de Estados Unidos a escala internacional y su necesidad de autocratizarse internamente para poder competir con China en el plano tecnológico. Los dos, cada uno desde su lugar, asumen el mismo diagnóstico para derrotar al otro. En el documento, OpenAI señala que para China es una ventaja la autocracia, porque le permite concentrar capacidad de decisión y acelerar procesos. Y, por otro lado, está lo que llamo el patriotismo tecnológico nacional, que es esta idea de Trump del «renacimiento nacional» a partir de las grandes corporaciones tecnológicas.

—Frente a la competencia entre China y un Estados Unidos decadente, ¿no estamos en un callejón sin salida en el que ambos pujan por dominar un mismo y peligroso modelo?

—No estoy tan seguro de la decadencia estadounidense tal como se repite muchas veces. Porque justamente esta asociación con las grandes empresas tecnológicas le permite a Estados Unidos recuperar cierto poder de vanguardia y estar ahí al frente. Y, si bien China ha logrado imitar algunas de estas capacidades, no logra superarlas. La secuencia es la siguiente: Estados Unidos produce una innovación y una disrupción, después China logra producir algo similar e igualarlo; pero, hasta ahora, eso no fue al revés: China no ha logrado producir estas grandes disrupciones antes que Estados Unidos. En el marco del orden internacional, estas tecnologías tienen un gran poder para generar una violencia coercitiva quirúrgica. La captura de [el presidente venezolano Nicolás] Maduro, los bombardeos estratégicos en Irán, esta capacidad de predicción y operación más rápida: Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía relativa en el marco militar tecnológico. Lo que pasa es que estas empresas y su tecnología son muy eficaces para romper un orden y crear otro muy inestable, pero no pueden construir otro orden estable.

Hay un elemento que tiene que ver con que cada disrupción que se produce provoca una concentración enorme de riqueza en la cúspide del poder tecnológico, oligárquico, político, y esa parece casi una característica del capitalismo en esta fase algorítmica, una tendencia más estructural.

—Los tecnoligarcas han distorsionado el concepto de nación en provecho propio. ¿Cómo juega ese factor?

—Históricamente, al Estado nación Max Weber lo definía como el monopolio de la violencia legítima en un territorio definido, pero, con estos tecnoligarcas que operan a escala global, no funciona en un solo país. Por lo tanto, sus efectos van más allá. Aunque muchas de estas empresas están en Estados Unidos, su operatividad es global. Eso crea una asimetría, porque a la vez esas compañías se integran al Estado, como es el caso de Palantir, la empresa de Peter Thiel, vinculada a la CIA. A diferencia del resto de las de Silicon Valley, que nacieron independientes, Palantir reconoce que fue financiada por la CIA de entrada. Nace ligada al aparato de seguridad de Estados Unidos. Y esta redefine las características de una nación, de un país, porque se produce un know-how. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere utilizar tecnología de datos para la represión y seguridad, necesita de Palantir. Es lo que vimos con la acción de la agencia migratoria ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas] en Mineápolis y con el secuestro de Maduro.

—Usted señala que Silicon Valley no es homogéneo, que existe un ala «progresista». ¿Eso provoca tensiones entre los tecnomagnates?

—Cuando menciono eso al pasar, trato de ser claro. Porque, por más de que Bill Gates diga: «Hay que redistribuir la riqueza mediante una fundación y hacer filantropía», el bloque económico general va en otra dirección. Ese es apenas un discurso. Esas palabras no tienen ningún efecto sobre la realidad.

—En La era del capitalismo de la vigilancia, la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff analiza cómo se fue desviando la lógica inicial de Silicon Valley y su apuesta por una tecnología democrática y abierta. ¿Es inevitable el rumbo que están tomando las empresas tecnológicas?

—Hay distintas racionalidades. El régimen tecnopolítico vacía a la democracia de contenido, la captura. La gente vota, pero eso tiene cada vez menos efectos reales sobre su situación. En el libro establezco cuatro categorías de racionalidad: los arquitectos del régimen, los operadores carismáticos, los administradores del régimen y los traductores periféricos. Los arquitectos son los Peter Thiel y Alex Karp, los operadores carismáticos son los Elon Musk, los administradores del régimen estarían representados por Donald Trump y los traductores periféricos son los Javier Milei (Argentina), Antonio Kast (Chile), Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) o Jair Bolsonaro (Brasil), por ejemplo. Todos son parte de una misma racionalidad, pero cumplen distintas funciones para trabajar con las métricas, cuantificar y capturar datos. El mundial de fútbol que acabamos de ver es una demostración clara de eso. Hay pasión, y esa pasión es monetizable. Y eso es un peligro enorme.

—En el bloque estadounidense usted plantea que crujen algunas relaciones, como la de Steve Bannon y Elon Musk.

—Es que la tarea de Bannon está por completo dentro del trumpismo. Bannon se enoja con Musk y lo chicanea y se responden mutuamente con agresividad. En realidad, lo que hay es un relevo, un cambio de lugar. En 2016, cuando la arquitectura moral y polarizadora del trumpismo no estaba armada, Bannon cumplió un papel ideológico importante al decir que representaba a los ciudadanos de bien estadounidenses. Había que captarlos en las redes sociales y, para eso, armó Cambridge Analytica, logró segmentar electorados y creó la narrativa del Make America Great Again. Construyó la narrativa necesaria. Hoy, esa tarea ya está, el aparato trumpista, el dispositivo de poder trumpista, ya se nutrió de esa narrativa y la ha incorporado como base. Ahora estamos en otra etapa. Y aparecen Elon Musk y Peter Thiel.

—En el libro menciona alternativas para salir de esta situación e introduce el concepto del «uso democrático de la ampliación cognitiva». ¿Hay herramientas para que la izquierda actúe en este contexto?

—Yo creo que sí. Estas herramientas permiten mayor elaboración cognitiva. No sé si está claro en el debate social este punto: una cosa son las redes sociales y otra cosa es la IA. Las redes sociales están basadas en la captura de la atención. Vos entrás a una red social y cada like que ponés es información para las empresas. Es mirar, nada más, y dar like. Nadie te pregunta qué querés hacer. Entrás y estás expuesto a una sobrecarga de información. Esa es la lógica del reel. Pero ChatGPT, DeepMind o Claude no funcionan así. Vos entrás y te preguntan: «¿En qué querés trabajar hoy?». Ahí uno tiene la posibilidad de testear hipótesis, analizar datos en gran escala, producir combinaciones, buscar información y combinarla de una forma que sea útil a la tarea cognitiva. Eso puede producir autonomía cognitiva o desarrollo cognitivo. Hay un potencial para aprovechar. El progresismo y la izquierda tenemos que aprender más sobre algoritmos, sobre datos, sobre criptomonedas y sobre cómo funcionan estos lenguajes y utilizarlos.

—¿No hay un punto en el que esas herramientas son parte del poder central de los tecnoligarcas?

—Su pertenencia es a una corporación millonaria, pero eso no significa que no tengo en mis manos un potencial igualmente disruptivo. Imaginate que todos esos datos estuvieran al servicio de la ampliación democrática, de controlar el capital, si se creara un algoritmo para redistribuir la riqueza de forma más eficiente y cobrar un impuesto automático a las grandes fortunas. Hay un investigador francés, Alexandre Pointier, que habla de una idea que a mí me gusta. Pointier escribió sobre la posibilidad de crear una suerte de DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos creado por el actual gobierno de Trump e implementado por Elon Musk) «de izquierda». Se preguntaba por qué la eficiencia tiene que ser de derecha. Puede haber una eficiencia de izquierda. ¿Que el Estado sea más eficiente utilizando métodos de inteligencia artificial es de derecha? No necesariamente.

—Usted también enuncia una idea que manejaba Karl Marx: cuando son democráticas, las élites no lo son por con convicción, sino por necesidad. ¿Hoy también se aplica?

—Coincido en que es un concepto histórico. Hay épocas en las que eso es más evidente, como ocurre hoy. La segunda posguerra fue el momento quizás dorado de la democracia a escala global. Habían caído Hitler y el fascismo y los partidos comunistas en Europa tenían mucha fuerza porque habían participado en la resistencia, y la Unión Soviética aparecía como un contramodelo al capitalismo estadounidense. Todo eso obligaba a Washington a mostrar su mejor versión en plena Guerra Fría. Y ese fue el momento más luminoso en Europa para la democracia articulada con un Estado social. Con la caída de la Unión Soviética, en 1990, empezó un proceso de descomposición. Desde entonces, hemos empezado a vivir un deterioro más progresivo de la democracia y una concentración del poder cada vez mayor en pocas manos que estos tecnócratas aceleran. Tiene que ver con la pérdida de contrapesos como los partidos comunistas, la Unión Soviética, los sindicatos, todos aquellos instrumentos que servían de contrapeso al poder concentrado y hoy casi no tienen relevancia. El concepto de comunidad se ha perdido, derrotado por el individualismo. Hoy estamos en un proceso de desdemocratización que nos retrotrae al siglo XIX.

—Cuando plantea una posible salida para las fuerzas populares, menciona la idea de que el capitalismo de estos tecnoligarcas es un capitalismo sin territorio, posterritorial, y la izquierda sigue pensando en un capitalismo clásico.

—Ante todo, digamos que en Estados Unidos el Estado no desapareció, está integrado y fortalecido por esos dispositivos de seguridad y tecnología. Lo que pareciera diluirse un poco son los Estados nacionales periféricos para poner límites a la tecnoaristocracia. Ahí está el problema. La relación centro-periferia que históricamente dominó el vínculo entre América Latina y los grandes países centrales hoy aparece reconfigurada. La tecnología ha reforzado esa asimetría brutal. Me parece que falta una coalición de países del sur. Hasta que no se arme una coalición de países no alineados como en la década del 60 o la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas] o la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] en serio, va a ser difícil regular a estas grandes corporaciones.

* Marea, Buenos Aires, 2026. Algunos de sus trabajos previos fueron La reconquista autoritaria. Cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina y La cuarta ola. Líderes, fanáticos y oportunistas en la nueva era de la extrema derecha, ambos publicados también por Marea en 2022 y 2024 respectivamente.↩︎