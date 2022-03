No hay que llorar

GRACIELA GELÓS / ACTRIZ

A China la conocí cuando yo era muy joven. Yo, que había empezado en el Teatro Circular, me había ido para el Club de Teatro porque Taco y Berto Fontana me invitaron a integrarlo y les dije volando que sí, porque tenía un elencazo. Estoy hablando de fines de los años cincuenta. Luego, en 1960, Taco me invitó a integrar el Teatro de la Ciudad de Montevideo (TCM), cuyas cabezas de elenco eran China, Taco y Guarnero, primerísimo actor de la Comedia Nacional, y también Juan Jones, un muy buen actor que había estado en la Comedia. Del Club de Teatro fuimos Taco, Claudio Solari y yo. Si uno mira hacia atrás, lo del TCM no fueron tantos años, pero fue muy intenso y con mucho éxito; iba tanta gente a vernos al Odeón, un teatro con 600 o 700 localidades, que parece que f...