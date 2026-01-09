No me preguntes cómo pasa el tiempo - Semanario Brecha
Béla Tarr (1955-2026)

No me preguntes cómo pasa el tiempo

María José Santacreu
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Para muchos era el mejor director de cine del mundo, aunque hiciera más de una década que había decidido que no haría más películas –la última, El caballo de Turín, fue realizada cuando tenía solo 52 años– y se había ido a enseñar cine a Sarajevo, harto de que la derecha gobernara en Hungría.

The Cinema Archives.

Béla Tarr, el más radical de los directores cinematográficos contemporáneos, ha muerto y es inevitable sentir que su desaparición física marca el fin de la concepción del cine como el arte político del siglo XX. Béla Tarr había nacido en la Hungría sovietizada, hijo de un escenógrafo y una apuntadora teatral, cuyo destino hubiera sido la filosofía si su padre no le hubiera regalado una cámara 8 mm cuando cumplió 14 años. No fue, sin embargo, su fascinación por el cine lo que lo alejó de la filosofía, sino más bien su torpeza y su entusiasmo. Su primera película, hoy perdida, ganó un concurso de cine amateur. Era un registro documental sobre la iniciativa de un grupo de trabajadores gitanos de pedir al secretario de Partido que los dejara viajar a Austria, ya que no encontraban su...

