«No tiene sentido 50 funcionarios para hacer una conciliación bancaria si está la IA» - Semanario Brecha
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Con Bruno Gili, responsable del programa Uruguay Innova

«No tiene sentido 50 funcionarios para hacer una conciliación bancaria si está la IA»

Luciano Costabel
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Para Bruno Gili, exsocio del ministro Gabriel Oddone, la inteligencia artificial transformará el funcionamiento del Estado y reducirá parte de las tareas que hoy realizan los funcionarios públicos. En medio de una disputa global por el control de la tecnología y los datos, advierte sobre “regulaciones apresuradas” que puedan “obstaculizar la innovación” y defiende una estrategia basada en infraestructura, capacidades propias y articulación público-privada. En entrevista con Brecha, detalló el papel de Uruguay Innova y adelantó mecanismos para canalizar ahorro e inversión de empresas públicas hacia emprendimientos tecnológicos privados.

Magdalena Gutiérrez.

—Estamos en un mundo de transformaciones aceleradas, con la inteligencia artificial [IA] como protagonista. ¿Cuál es su lectura de este momento histórico? —Muchos hablan de una cuarta revolución industrial, pero, más allá de cómo la definamos, estamos ante un cambio profundo que se viene acumulando hace más de 20 años. Es una transformación de la economía, de la producción y de la propia vida social. Y, sobre todo, es un proceso difícil de predecir, lo que vuelve más compleja la toma de decisiones para las personas, las empresas, el Estado y hasta para el funcionamiento de la democracia. No es solo la IA, es un conjunto de tecnologías. La IA generativa es una nueva etapa dentro de una revolución digital más amplia. Lo que tenemos ahora es un proceso de digitalización masiva de los procesos...

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Publicado en: Edición 2111 Uruguay
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