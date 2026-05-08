«No tiene sentido 50 funcionarios para hacer una conciliación bancaria si está la IA»

—Estamos en un mundo de transformaciones aceleradas, con la inteligencia artificial [IA] como protagonista. ¿Cuál es su lectura de este momento histórico? —Muchos hablan de una cuarta revolución industrial, pero, más allá de cómo la definamos, estamos ante un cambio profundo que se viene acumulando hace más de 20 años. Es una transformación de la economía, de la producción y de la propia vida social. Y, sobre todo, es un proceso difícil de predecir, lo que vuelve más compleja la toma de decisiones para las personas, las empresas, el Estado y hasta para el funcionamiento de la democracia. No es solo la IA, es un conjunto de tecnologías. La IA generativa es una nueva etapa dentro de una revolución digital más amplia. Lo que tenemos ahora es un proceso de digitalización masiva de los procesos...