No voy en tren

La definición es inminente. La semana que viene –o antes de Turismo a más tardar– se sabrá qué obras han sido definidas para asentar el cimiento de un sistema público de transporte metropolitano, las cosas que se quieren tener terminadas antes de que suene la voz de largada de la próxima competencia electoral. La crisis del transporte colectivo de pasajeros en Montevideo es indesmentible. Hacia 1995 las empresas de transporte capitalino vendían unos 350 millones de boletos al año. En 2024, vendieron 218 millones. En el área metropolitana pasa otro tanto. Hacia 1995 las compañías de transporte suburbano vendían 70 millones de boletos por año. En este renglón, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística son de 2023, cuando fueron 44 millones. Y así como nadie cuesti...
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