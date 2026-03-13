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La reforma del transporte metropolitano, capítulo 1

No voy en tren

Salvador Neves
13 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Antes de Turismo se conocerán las primeras líneas de lo que alguna vez será la historia del sistema de transporte metropolitano. Falta saber cómo el oeste y la zona central del área metropolitana se integrarán al sistema; si logrará alcanzar a los vecinos que no tienen ómnibus a una distancia razonable; si se evitará que la reforma agrave la segregación social y la expansión de la mancha urbana. Ya hay una discusión intensa, y empiezan a sonar las voces ciudadanas.

Héctor Piastri.

La definición es inminente. La semana que viene –o antes de Turismo a más tardar– se sabrá qué obras han sido definidas para asentar el cimiento de un sistema público de transporte metropolitano, las cosas que se quieren tener terminadas antes de que suene la voz de largada de la próxima competencia electoral. La crisis del transporte colectivo de pasajeros en Montevideo es indesmentible. Hacia 1995 las empresas de transporte capitalino vendían unos 350 millones de boletos al año. En 2024, vendieron 218 millones. En el área metropolitana pasa otro tanto. Hacia 1995 las compañías de transporte suburbano vendían 70 millones de boletos por año. En este renglón, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística son de 2023, cuando fueron 44 millones. Y así como nadie cuesti...

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Publicado en: Edición 2103 Uruguay
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