Con Juan Cristóbal Peña

Nocturno de Chile

Rafael Rey
19 diciembre, 2025
En Letras torcidas. Un perfil de Mariana Callejas, el periodista chileno Juan Cristóbal Peña narra magistralmente la historia de esa mujer que fue escritora y llevaba adelante un taller literario –además de ser madre y esposa– mientras se desempeñaba como agente secreta de la dictadura chilena y en su casa se torturaba y asesinaba gente. Una escritora que pretendió, sin éxito, volver a asomarse del profundo ostracismo en el que cayó y buscó ser recordada por su literatura y no por su rol como agente de la DINA

Gentileza del autor.

Mariana Callejas (1932-2016) fue escritora y agente secreta de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, entidad responsable de cientos de asesinatos y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Su esposo, Michael Townley, fue el autor material del atentado contra el excanciller Orlando Letelier, y juntos participaron en Buenos Aires del que mató al general Carlos Prats. Entre atentado y atentado, Callejas escribía, daba talleres literarios y organizaba fiestas a las que asistían muchos aspirantes a escritores. Mientras, en el sótano de la casa que la pareja habitaba en Lo Curro, un barrio de clase alta de Santiago, junto con sus hijos pequeños, el químico Eugenio Berríos preparaba gas sarín y la DINA llevaba a algún que otro detenido para torturarlo p...

