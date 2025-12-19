Nocturno de Chile

Mariana Callejas (1932-2016) fue escritora y agente secreta de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, entidad responsable de cientos de asesinatos y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Su esposo, Michael Townley, fue el autor material del atentado contra el excanciller Orlando Letelier, y juntos participaron en Buenos Aires del que mató al general Carlos Prats. Entre atentado y atentado, Callejas escribía, daba talleres literarios y organizaba fiestas a las que asistían muchos aspirantes a escritores. Mientras, en el sótano de la casa que la pareja habitaba en Lo Curro, un barrio de clase alta de Santiago, junto con sus hijos pequeños, el químico Eugenio Berríos preparaba gas sarín y la DINA llevaba a algún que otro detenido para torturarlo p...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate