La flor que da nombre a esta puesta1 podría ser el nomeolvides, esa que se menciona en el texto y aparece en un vestido, el único que presenta un color que escapa del gris en el vestuario. Esa expresión tan simple y tan fuerte –no me olvides– parece ser el leitmotiv de esta obra de teatro que pone el foco en un tema social poco explorado desde lo teatral: la situación de las mujeres privadas de libertad que viven su maternidad en la cárcel. El tema es duro y es trabajado desde una vivencia de primera mano por la actriz y dramaturga Fabiana Charlo, tallerista de teatro en la Unidad 9 de la cárcel de Colón entre 2017 y 2018. Fue a partir del intercambio diario con las reclusas que Charlo escribió e imaginó un texto que pincela retazos de la vida de Patricia, la Tana, una mujer que trans...