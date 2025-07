Nos vemos mañana

—La obra tiene tres personajes y la tríada de actores es un formato recurrido en tu teatro. Incluso, en Recuerdos de Niza, uno de tus trabajos recientes con Jorge Esmoris, también se trataba de tres. ¿A qué se debe esto en Plantar bandera?, ¿cómo lo pensaste?

—Todo empieza con el niño forzudo. Fue el primero que apareció, yo lo tenía a partir de una foto que vi en un libro del Centro de Fotografía de Montevideo. Tenía ganas de hacer algo con ese personaje. En esa foto, también había una mujer atrás, que acaso podría ser la madre.

Entonces, empezó a aparecer esa relación de madre e hijo. Y ahí ya había un conflicto muy fuerte. Entonces, me parecía que estaba bueno sumar solamente un factor externo, un personaje más, que pudiese jugar en el conflicto. Y me gustaba que ese fuera el conflicto central. Si empezaba a sumar más personajes, esa tensión tal vez se podía diluir.

—Entre los atributos de los tres personajes, hay algo vinculado al tiempo, pasado, presente y futuro. El campeón del pasado, el niño como personaje de la actualidad y la madre vidente. ¿Hubo una búsqueda consciente al respecto?

—Creo que hay una cosa ahí con el pasado. Es una mezcla, porque está la forma del pasado del campeón, pero también la forma del pasado de la madre, que sigue reteniendo al niño, como que no quiere largar, justamente, y lo sigue tratando como un niño. Y el futuro está en hacia dónde ir y qué hacer, pero tampoco es muy claro. No lo he pensado tanto en ese plano, lo temporal, pero tal vez haya más pasado y futuro que presente.

—El niño y la madre surgen como inspiración incipiente en una foto. ¿Cómo surge el personaje del campeón?

—Pensaba en la idea del circo criollo y empecé a ver qué tipo de personajes había allí. Entonces, apareció la cuestión del zapateo, que en realidad no tiene una cosa muy concreta. Fue tomar algo que este personaje podía hacer, como una excusa, y algo por lo cual la madre confía en él. O sea, este tipo fue campeón, y por algo fue campeón y tiene un título. Entonces, si dice que hay que ir para allá, por algo será. Una reacción que tiene un poco de ingenuidad y de necesidad, porque, además, hoy no pasa mucha cosa con ese campeón del pasado.

—El tiempo y el espacio son muy importantes en la obra, pero a la vez es muy austera en su construcción y desarrollo. ¿Cómo trabajaron en este sentido?

—Una cosa que hablábamos en los ensayos era la de generar la sensación de movimientos largos entre una escena y otra. Se trasladaban, volvían a armar su espacio, su juego. Siempre están llegando a un lugar nuevo, aunque escénicamente siempre se trate del mismo lugar. Y después, está la sensación del paso del tiempo: hay algunos momentos en los que hay cierto ritmo entre diálogos y conflictos, y de repente hay momentos en que todo está simplemente transitando, es decir, sin necesidad de usar referencias temporales y apelando a pocos elementos.

—La obra contó con apoyos del Estado, se presentaron a algunos llamados. El texto también presenta, pero en otra época, un vínculo entre el arte y el Estado. ¿Hay un paralelismo entre esas dos coyunturas?

—Puede ser. Estaba pensando en el tema del disciplinamiento, en el concepto, a partir de la lectura de Historia de la sensibilidad en el Uruguay, de José Pedro Barrán. Allí, viendo las distintas formas de institucionalización de las costumbres y de la cultura –el alambrado de los campos y la profundización del concepto de propiedad privada–, como el lugar que ocuparon la educación y la Iglesia, me di cuenta de que aparecen otras reglas, reglas que van moldeando ciertas formas en las que la noción de orden está muy presente y hay un sustrato, vinculado con esto, de mucha represión. En la elaboración de la obra, pensaba que el disciplinamiento tiene, naturalmente, un impacto social y colectivo, pero que también afecta a la vida concreta de las personas, desde la niñez hacia adelante. Por eso, el personaje del niño va, de alguna manera, acompañando ese proceso histórico: de orden, represión y algunas otras manifestaciones del Estado.

—Nombraste a Barrán. ¿Qué otras cosas leíste para la construcción de la obra?

—Estuve leyendo Breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en el Uruguay (1754-1912), de Nicolás Duffau, que entra un poco en el asunto del reparto de tierras, por qué unas personas se quedaban con tierras y otras no, y todo lo que eso implicaba, culturalmente, en cuanto a las vivencias y demás. Es un gran libro y me ayudó a entender cuestiones de la historia desde lugares más asequibles, el cómo somos y el porqué de ciertas características idiosincrásicas nuestras. A su vez, leí bastante sobre circo criollo, la novela gauchesca y en especial Juan Moreira, del argentino Eduardo Gutiérrez –e incluso estuve en una charla sobre Juan Moreira que dio Jorge Dubatti en la feria del libro de Buenos Aires–. Allí habló un poco sobre todo: los conceptos de novelilla, de drama criollo, y de cómo se fue tomando la historia de Juan Moreira, escénicamente, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en algún caso, incluso a través de la pantomima. De alguna forma, el lugar que ocupa la pantomima en Plantar bandera viene de allí.

Mauricio Zina

—¿Cómo te vinculaste con las artes escénicas en tu infancia y adolescencia?

—Teatro Joven fue de las primeras cosas que vi. Un momento donde íbamos todos los días a ver obras de teatro, muchas, durante varios años. Fue un acercamiento muy lindo, porque era ver gente de nuestra generación haciendo cosas e intercambiando. En paralelo, también estaba Murga Joven, había un cruce entre esos dos encuentros. Y, por otra parte, desde niño siempre fui del carnaval y de los tablados.

—¿Recordás qué te llamaba la atención del tablado?

—La cuestión de los movimientos y los tamaños. Porque cuando sos niño, todo parece muy grande. Recuerdo la sensación de ver tipos grandes jugando, haciendo pavadas, y eso es lindo. Los grandes también pueden divertirse. No se termina el juego al crecer, y creo que eso es algo muy presente en las cosas que hago. Me pasaba en los ensayos de la obra: ver y sentir que estábamos jugando a que uno es el hijo, la otra es la madre y el otro, un tipo que está en la vuelta, que no sabe muy bien quién es. Pero quiero decir: jugamos a eso. Como cuando éramos niños y decíamos: vamos a jugar a que somos, no sé, extraterrestres hasta que esté pronta la comida. Esto es bastante parecido: jugamos, después termina el ensayo y, bueno, nos vemos mañana.

—Cuando le preguntan con qué cosas se ríe, Alejandro Dolina suele responder que por lo general es más gracioso el encuentro con tres o cuatro amigos que aquel que proviene del arte. ¿Vos con qué te reís?

—Eso está buenísimo. Me río mucho de lo que pasa con mis amigos, de situaciones, ocurrencias, momentos insólitos. La obra se alimentó mucho de esas cosas y también de todo aquello que fui haciendo artísticamente, desde el programa Pocas nueces hasta la murga La Mojigata. Por lo general, no es algo que se haga de forma consciente. También pasa que en los ensayos nos reímos mucho, a partir de cosas que se iban haciendo o interpretando. Mi trabajo siempre busca, aun sin proponérselo, el humor. Y es que no hay nada más genuinamente humano.