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Independencia o unión, de Ana Frega y Nicolás Duffau

Noticias de ayer

Salvador Neves
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Lejos, muy lejos de las eternas discusiones sobre si este Estado es una invención de la diplomacia inglesa o una heroica conquista de los orientales, la investigación de Frega y Duffau es una buena prueba a favor de una historiografía que repone sin prejuicios los contextos en que se definieron ciertas actitudes. Contextos en plural porque los hechos tienen múltiples dimensiones. Una de ellas se juega en los fogones de la soldadesca, entre gente casi sin nombre.

Independencia o unión. La formación del Uruguay, de Ana Frega y Nicolás Duffau. Prometeo editorial, 2025, Buenos Aires, 285 págs.

Hace unos cuantos años, dialogando con Brecha a propósito del centenario del historiador Juan Pivel Devoto, el también historiador Carlos Demasi afirmó que, en el relato de Pivel, «la memoria social sobre la guerra (asesinatos, degüellos, robos, secuestros, etcétera) no existe». Demasi ironizaba que, vaciada de todo esto, la guerra se convertía en un hecho folclórico, un paseo por el campo y muchas declaraciones y tratados (véase «Versiones pivelianas», Brecha, 19-III-10). Aquella conversación era acerca de las guerras civiles en que los orientales se entreveraron hasta 1904, pero seguramente el sayo les caiga perfectamente a unas cuantas historias de las guerras de independencia. «La historiografía militar uruguaya, que podríamos denominar clásica o tradicional, concentró buena parte de s...

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Publicado en: Edición 2116 Uruguay
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