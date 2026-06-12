Noticias de ayer

Hace unos cuantos años, dialogando con Brecha a propósito del centenario del historiador Juan Pivel Devoto, el también historiador Carlos Demasi afirmó que, en el relato de Pivel, «la memoria social sobre la guerra (asesinatos, degüellos, robos, secuestros, etcétera) no existe». Demasi ironizaba que, vaciada de todo esto, la guerra se convertía en un hecho folclórico, un paseo por el campo y muchas declaraciones y tratados (véase «Versiones pivelianas», Brecha, 19-III-10). Aquella conversación era acerca de las guerras civiles en que los orientales se entreveraron hasta 1904, pero seguramente el sayo les caiga perfectamente a unas cuantas historias de las guerras de independencia. «La historiografía militar uruguaya, que podríamos denominar clásica o tradicional, concentró buena parte de s...
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