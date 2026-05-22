Novelas pensantes - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con el escritor italiano Andrea Bajani

Novelas pensantes

Alejandro Ferrari
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

En el marco de la gira organizada por los Institutos Italianos de Cultura del Cono Sur, el escritor Andrea Bajani estuvo en Montevideo para presentar El aniversario, obra con la que obtuvo el Premio Strega en 2025.* La novela, que narra la salida voluntaria del protagonista de su seno familiar, aborda la violencia doméstica y el dolor que esta imprime, el lugar social del varón en Italia y la idea de patriarcado. Paralelamente, el libro ensaya una reflexión sobre el papel que cumple el lenguaje y la literatura –específicamente, la novela– en el camino a la verdad.

Andrea Bajani. Anagrama, Afolfo Frediani.

Andrea Bajani (Roma, 1975) es escritor, periodista y profesor universitario. Su obra incluye varios libros de cuentos y de piezas teatrales, traducciones del inglés y el francés, diversas colaboraciones periodísticas (en medios como La Stampa, L’Unità, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore y Libération), alguna que otra incursión en la poesía y la publicación, hasta ahora, de 11 novelas (las últimas dos, editadas en castellano por Anagrama). Entre varios caffè espresso y una afabilidad expansiva, Andrea conversó conBrecha. —¿Cómo fue que llegaste a esta novela? —El aniversario nació durante mi actividad docente en la Rice University [Texas, Estados Unidos], concretamente a partir de uno de los cursos que doy habitualmente: Escribiendo la Familia. Siempre me ha impresionado que este curso conquiste ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2113
Palabras clave:

Artículos relacionados