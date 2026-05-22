Novelas pensantes

Andrea Bajani (Roma, 1975) es escritor, periodista y profesor universitario. Su obra incluye varios libros de cuentos y de piezas teatrales, traducciones del inglés y el francés, diversas colaboraciones periodísticas (en medios como La Stampa, L’Unità, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore y Libération), alguna que otra incursión en la poesía y la publicación, hasta ahora, de 11 novelas (las últimas dos, editadas en castellano por Anagrama). Entre varios caffè espresso y una afabilidad expansiva, Andrea conversó conBrecha. —¿Cómo fue que llegaste a esta novela? —El aniversario nació durante mi actividad docente en la Rice University [Texas, Estados Unidos], concretamente a partir de uno de los cursos que doy habitualmente: Escribiendo la Familia. Siempre me ha impresionado que este curso conquiste ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate