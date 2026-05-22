Nueva visita a Uz

Desde siempre, los autores han dialogado con textos del pasado apropiándose de sus materiales para otorgarles nuevos sentidos. Sin embargo, por estos días son numerosos los creadores que se apropian de textos precedentes no solo para rendirles homenaje, sino también para ponerlos en crisis. Tal es el caso de Uz. El pueblo, de Gabriel Calderón. En la obra, el dramaturgo uruguayo propone una serie de relecturas fragmentarias de los textos bíblicos para construir una comedia intensa que no teme arremeter contra la fe y exponer los límites de la obediencia humana ante los mandatos divinos. Sin embargo, la obra no se limita a citar estos materiales: los desmonta y los desplaza hacia una lógica cercana a la profanación, y los extrae de su dimensión sagrada para devolverlos al terreno de lo human...