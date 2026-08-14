 Nuevos modos de ser anticapitalistas - Semanario Brecha
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Tres décadas de las ocupaciones de 1996

Nuevos modos de ser anticapitalistas

Raúl Zibechi
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Adelanto de ¡Ningún ningún!, de Alter Ediciones

Ocupación del Liceo 26, el 2 de setiembre de 1996. Archivo Brecha, Oscar Bonilla.

En Uruguay las oleadas de conflictividad social siempre se estrellaron con el rompeolas de las instituciones estatales. Un Estado presente material y simbólicamente, una extendida cultura de la negociación y la capacidad de las organizaciones populares para controlar y domesticar impulsos emancipatorios redundaron en una rápida institucionalización de las principales irrupciones de abajo. Una «sociedad amortiguadora», en la que la conciliación de las contradicciones sociales (antes las de clase, ahora las de género y generación) tiende a transmutar los conflictos emancipatorios en una arquitectura legalista de microcambios controlados desde arriba. El invierno de 1996 como el verano de 1985 y el invierno de 1969 tienen algo en común: las sólidas instituciones orientales fueron desbordadas ...

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Publicado en: Edicion 2125 La lupa Uruguay
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