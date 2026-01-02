Operaísmo, posoperaísmo, neoperaísmo o cómo nombrar la revolución - Semanario Brecha
A propósito de Neo-operaísmo, una compilación

Operaísmo, posoperaísmo, neoperaísmo o cómo nombrar la revolución

Rafael Massa
2 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

No parece, pero aún hay gente que piensa sobre posibles alternativas al capitalismo. Y aunque los caminos hacia el futuro no están nada claros, el diagnóstico sobre el presente hila cada vez más fino.

«Los límites de mi lenguajeson los límites de mi mundo.» Ludwig Wittgenstein,Tractatus Logico-Philosophicus Hay algo más allá del capitalismo? Las respuestas son variadas; no son muchas. La más sencillas, espectaculares, también populares y, lo que es peor, verosímiles devienen, en general, de las múltiples distopías que arriman la literatura o el cine. El futuro es más o menos horrendo: la naturaleza devastada, la Tierra como lugar inhabitable, los pocos humanos que quedan se devoran entre ellos, en forma simbólica siempre, a mordiscones otras tantas. La visión alternativa a la catástrofe todavía no ha sido escrita; la utopía, hermana pobre de la distopía, no resulta, de momento, creíble. Pese a ello, para quienes lo intentan, una de las dificultades parece estar en encontrar las nuevas p...

Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una miscelánea
Palabras clave:

