Otra óptica - Semanario Brecha
Edición 2100 Suscriptores
Feltrinelli desembarca en el edificio Pablo Ferrando

Otra óptica

María José Santacreu
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El desembarco en Uruguay de la librería Feltrinelli ha sacudido la modorra del verano montevideano. La llegada de una de las más importantes editoriales europeas a Uruguay ha capturado nuestra imaginación por varias razones: algunas tienen que ver con nuestro ser nacional y otras, con la fascinación por la historia de su fundador, Giangiacomo.

Giangiacomo Feltrinelli junto a Fidel Castro, jugando al vóleibol en el gimnasio de este último, en Cuba. Inge Schönthal Feltrinelli.

A pesar de que hubo algunos avisos anteriores, el anuncio de que la llegada de Feltrinelli era inminente lo realizó el medio argentino Perfil1 en una nota inexacta, pero que tenía una virtud: plantear la pregunta de por qué la primera librería en América Latina de este gigante europeo se instalaría en Uruguay y no en Argentina. Un asunto que, un mes más tarde, nos sigue hipnotizando –y lo seguirá haciendo hasta que su actual director, Carlo Feltrinelli, y su comitiva aterricen en Uruguay para inaugurar formalmente la librería por todo lo alto–.2 Y es que los uruguayos somos hábiles practicantes deldoblepensar orwelliano: a la vez que creemos que Uruguay es el mejor país, solemos encontrar inexplicable que un extranjero se radique en nuestro suelo. De la misma madera Los Feltrinelli son una...

