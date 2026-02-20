Otra óptica

A pesar de que hubo algunos avisos anteriores, el anuncio de que la llegada de Feltrinelli era inminente lo realizó el medio argentino Perfil1 en una nota inexacta, pero que tenía una virtud: plantear la pregunta de por qué la primera librería en América Latina de este gigante europeo se instalaría en Uruguay y no en Argentina. Un asunto que, un mes más tarde, nos sigue hipnotizando –y lo seguirá haciendo hasta que su actual director, Carlo Feltrinelli, y su comitiva aterricen en Uruguay para inaugurar formalmente la librería por todo lo alto–.2 Y es que los uruguayos somos hábiles practicantes deldoblepensar orwelliano: a la vez que creemos que Uruguay es el mejor país, solemos encontrar inexplicable que un extranjero se radique en nuestro suelo. De la misma madera Los Feltrinelli son una...