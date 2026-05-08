Otra vez las fallas - Semanario Brecha
Edición 2111 Suscriptores
Caso Cipriani-Minetti pone al INAU en el ojo de la tormenta

Otra vez las fallas

Cecilia Osorio
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

La investigación de un medio italiano sobre la adopción de un menor por el empresario Giuseppe Cipriani y su pareja, Nicole Minetti, revela una serie de irregularidades que enlazan a Italia y Uruguay: un indulto presidencial, un proceso de adopción excepcional, la desaparición de una mujer, la muerte de una abogada y reminiscencias del caso Epstein. En el centro de esta compleja trama, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay vuelve a ser cuestionado por fallas que ponen en riesgo a las infancias.

Giuseppe Cipriani. AFP, Miguel Rojo.

La última película del cineasta Paolo Sorrentino, La grazia. La belleza de la duda, retrata a un presidente italiano abrumado por un dilema moral: conceder o no un indulto a dos condenados. Una prerrogativa que la Constitución de Italia reserva en exclusivo al mandatario y que, por estos días, copa los titulares de la prensa del país a partir de una historia real con conexión directa con Uruguay. El 18 de febrero de 2026, el presidente italiano Sergio Mattarella indultó a Nicole Minetti, pareja de Giuseppe Cipriani. El empresario es reconocido por expandir la marca Cipriani a hoteles, restaurantes y desarrollos de lujo. Hoy, su grupo económico lidera la reconstrucción del histórico Hotel San Rafael, en Punta del Este, en una inversión estimada en 700 millones de dólares. La gracia concedid...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2111 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados