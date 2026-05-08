Otra vez las fallas

La última película del cineasta Paolo Sorrentino, La grazia. La belleza de la duda, retrata a un presidente italiano abrumado por un dilema moral: conceder o no un indulto a dos condenados. Una prerrogativa que la Constitución de Italia reserva en exclusivo al mandatario y que, por estos días, copa los titulares de la prensa del país a partir de una historia real con conexión directa con Uruguay. El 18 de febrero de 2026, el presidente italiano Sergio Mattarella indultó a Nicole Minetti, pareja de Giuseppe Cipriani. El empresario es reconocido por expandir la marca Cipriani a hoteles, restaurantes y desarrollos de lujo. Hoy, su grupo económico lidera la reconstrucción del histórico Hotel San Rafael, en Punta del Este, en una inversión estimada en 700 millones de dólares. La gracia concedid...
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