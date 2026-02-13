Paisajes humanos

La inversión de la Intendencia de Maldonado en el festival responde no solo al valor simbólico del encuentro cinematográfico, sino también a su capacidad para seducir a invitados extranjeros, exhibir paisajes uruguayos y articular el cine con paseos por el balneario y otros rincones emblemáticos de la zona (Casapueblo, MACA, etcétera). Es posible que, sin este costado de inversión turística a largo plazo, el evento no sería tal, pero también corresponde destacar que su sola existencia es siempre una celebración del cine diferente, de calidad y, en este caso en particular, un excelente pantallazo al mejor cine latinoamericano, logrado con dedicación y una gran curaduría. Con entrada gratuita en todas sus salas, además. La película Bajo el mismo sol es una rara avis. Coproducción entre Repúb...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate