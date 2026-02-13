Paisajes humanos - Semanario Brecha
28.º Festival Internacional de Cine de Punta del Este

Paisajes humanos

Diego Faraone
13 febrero, 2026
Desplegado en plena temporada veraniega, el festival de Punta del Este* se inscribe en una lógica híbrida: es, a la vez, un evento cultural con una enorme tradición y una herramienta de proyección turística del departamento. También, una fiesta del cine latinoamericano con una curaduría notable.

Fotograma de La lucha, dirigida por José Alayón.

La inversión de la Intendencia de Maldonado en el festival responde no solo al valor simbólico del encuentro cinematográfico, sino también a su capacidad para seducir a invitados extranjeros, exhibir paisajes uruguayos y articular el cine con paseos por el balneario y otros rincones emblemáticos de la zona (Casapueblo, MACA, etcétera). Es posible que, sin este costado de inversión turística a largo plazo, el evento no sería tal, pero también corresponde destacar que su sola existencia es siempre una celebración del cine diferente, de calidad y, en este caso en particular, un excelente pantallazo al mejor cine latinoamericano, logrado con dedicación y una gran curaduría. Con entrada gratuita en todas sus salas, además. La película Bajo el mismo sol es una rara avis. Coproducción entre Repúb...

