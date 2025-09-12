Palabras que encendían en la mecha - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Aquí, Poesía, el proyecto editorial de los sesenta

Palabras que encendían en la mecha

Lucía Delbene Azanza
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La década del 60 estuvo atravesada por transformaciones políticas y culturales que conmovieron al continente y de las que el Uruguay no estuvo ajeno. Fue un momento de esperanza y de crisis que interpeló a los escritores como mediadores de la comunicación revolucionaria. El proyecto editorial Aquí, Poesía estudiado en este ensayo por la académica Alejandra Torres Torres, fue uno de los agentes que formó parte de la prolífica práctica artística en el campo literario del período.

Edición y política. Memorias de Aquí, Poesía (1962-1974), de Alejandra Torres Torres. Yaugurú, Montevideo, 2025. 250 págs.

En una memoria publicada en 2011, el poeta Saúl Ibargoyen Islas recordaba la Montevideo de principios de la década del 60: «Instancia de temblores sociales, de opciones protestatarias, de propuestas de unidad social y política, de asomos de acción directa, de aperturas y conjunciones culturales, de enérgicos movimientos editoriales y periodísticos».1 La foto de época mostraba el contexto cultural en el cual surgió el proyecto Aquí, Poesía, revista y sello editorial dedicado al género del que Ruben Yacovski, Ibargoyen Islas y Sarandy Cabrera –en el rol de diseñador– fueron sus mentores.
A partir de una exhaustiva investigación del campo literario de los años sesenta, la académica Alejandra Torres Torres explora, además de esta propuesta, los distintos agentes que participaron en la configur...

Publicado en: Cultura Edición 2077
Palabras clave:

