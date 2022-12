Pase libre

-¿Puedo acceder a las notas o le tengo que pagar la suscripción al medio? Es decir, ¿les pagaría a ustedes y también al medio de prensa?

—Tenemos varios tipos de servicios. Podés tener el título y la transcripción de la nota y, si querés, la foto también la podemos conseguir: te la subimos en la plataforma. Vos no vas a poder acceder al sitio [web del medio] salvo que por tu cuenta tengas contratada la suscripción, pero desde nuestra plataforma vas a poder ver el screenshot de la noticia que te interesa.

Así la empresa Global News Group vende sus servicios a un particular. No es algo nuevo. El clipping de noticias existe desde hace más de 30 años. El servicio consiste en enviar a sus clientes (otra empresa, un particular, un organismo estatal) las notas de prensa que les puedan inte...