De paso por la primavera

No es oscuridad, no es turbiedad. Es melancolía, es un silencio apabullante. No habla, ni tiene nombre. No tiene nombre pero toma el de los otros y lo vuelve propio. Desterritorializada y ajena, la voz narradora de Fernanda Trías (Montevideo, 1976) recorre cada uno de los cuentos de No soñarás flores con parsimonia, estando todas las historias entrelazadas por un núcleo común siempre oculto.

No es el primer libro de la autora, ya con tres novelas publicadas y con La azotea como tercer Premio Nacional de Literatura, del Mec, en narrativa (2002); pero sí es su primer libro de cuentos. En él cada una de las historias se afilia poco a poco con un centro latente, del que no se puede salir; los lugares se desdibujan, los personajes palpitan entre un ser y un no ser, extranjeros todos y todo el ...