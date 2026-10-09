Pedazos de cuerpo, pedazos de cine

En la literatura de la escritora Lidia Yuknavitch (San Francisco, California, 1963), vida, memoria y cuerpo resultan difíciles de separar. Su biografía –marcada por su pasado como nadadora de competición, por el abuso sexual, por las adicciones– alimenta una escritura que rechaza las formas tradicionales del género. Yuknavitch escribe desde los restos, las sensaciones y las contradicciones que el pasado deja en el presente; libros como The Chronology of Water. A Memoir (2011), Dora: A Headcase (2012) y The Small Backs of Children (2015) cultivan un estilo fragmentario y visceral: se alternan frases directas con pasajes de gran lirismo que incluyen repeticiones, rupturas y asociaciones inesperadas, como imitando el funcionamiento discontinuo y confesional de la memoria. De allí su potencia feminista: se apropia de experiencias del cuerpo femenino que muchas narraciones han sometido al pudor, al silencio o a una explicación moral, y se niega a ordenarlas dentro de una historia tranquilizadora de victimización y posterior redención.

En La cronología del agua, Kristen Stewart encuentra una forma cinematográfica capaz de dialogar con esa escritura sin intentar domesticarla: la película comprende que la experiencia traumática no se recuerda cronológicamente y que, por lo tanto, tampoco debería narrarse de ese modo. El fabuloso trabajo de la montajista Olivia Neergaard-Holm hace que la memoria aparezca como una materia fragmentaria, sensorial, atravesada por asociaciones, repeticiones y bruscas irrupciones del pasado.

La estupenda actriz británica Imogen Poots construye a Lidia desde una dimensión muy física, que trabaja con respiraciones, fluidos, tensiones, desplazamientos y silencios. El agua adquiere una importancia decisiva: es el espacio de disciplina de la nadadora, pero también puede convertirse en suspensión, refugio y transformación. El cuerpo que ha sufrido violencia no queda reducido a la condición de víctima; desea, busca placer, se equivoca, se destruye y escribe. El montaje deja de ser, entonces, un simple mecanismo de continuidad narrativa; los cortes no suturan las heridas del relato, sino que las hacen visibles. Un gesto conduce a un recuerdo, una sensación corporal interrumpe el presente y una imagen reaparece, modificada, mucho después. El tiempo deja de representarse como una línea y se transforma en una red de resonancias.

Neergaard-Holm trabaja de manera magistral la elipsis y la colisión. Hay cortes que parecen llegar demasiado pronto y otros que prolongan incómodamente una sensación; fragmentos brevísimos que adquieren la intensidad de recuerdos involuntarios y ciertas asociaciones entre imágenes que funcionan casi como rimas poéticas. El montaje no pregunta solo qué ocurrió después, sino qué imagen llama a otra imagen, pero esa discontinuidad constituye más que un virtuosismo ornamental: expresa una conciencia despedazada, incapaz de separar limpiamente pasado y presente.

Así, frente a la tradición que convierte el cuerpo femenino violentado en objeto de contemplación, Yuknavitch, Stewart y Neergaard-Holm privilegian una subjetividad quebrada pero activa: somos introducidos en una percepción que recuerda por destellos, texturas y asociaciones, y allí se produce el encuentro más profundo entre literatura y cine. Yuknavitch escribió contra la ilusión de que una vida pudiera organizarse de manera retrospectiva hasta adquirir un sentido transparente; Stewart responde encontrando una forma audiovisual igualmente insumisa. Y Neergaard-Holm convierte esa apuesta en estructura: monta la película como quien recompone un cuerpo, sabiendo que la posición honesta es dejar ver las cicatrices, esas que no pueden desaparecer.