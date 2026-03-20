Permiso para partir

Nacido en una familia de la aristocracia limeña, Bryce Echenique estudió Derecho y luego Literatura en la Universidad de San Marcos. A continuación, partió a Francia, donde se doctoró en Letras en La Sorbona, aunque su largo periplo europeo incluyó otros países. Radicado durante largos años en Barcelona, regresó en las últimas décadas al Perú. Perteneciente a la generación del posboom, representado por la agencia de Carmen Balcells y publicado fundamentalmente por Jorge Herralde en Anagrama, Bryce obtuvo a la vez la atención del mundo académico y de los lectores. Su obra –una ininterrumpida–, compuesta por novelas, cuentos, crónicas y varios tomos de memorias, ha sido una de las de América Latina más leídas y difundidas internacionalmente. Y es que la obra de Bryce se inserta en el marco d...
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