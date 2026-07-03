Poética del error

Ay, la miseria nos hará felices1 es la quinta y última entrega de la pentalogía teatral que el dramaturgo y director Gabriel Calderón comenzó en 2005 con Uz, el pueblo. El ciclo se completa con Or, tal vez la vida sea ridícula, Ex, que revienten los actores e If, festejan la mentira. En Ay… Calderón muestra lo que el tiempo imprime a la escritura, ya que sus intereses y su forma de trabajar con la ciencia ficción y la sátira han ido virando durante los largos veinte años que ha insumido este proyecto dramatúrgico. También vuelve a posicionarse como uno de nuestros mayores dramaturgos –dueño de una poética sumamente personal, que ha sido reconocida internacionalmente (antes de ser estrenado en la Sala Verdi de Uruguay, el montaje tuvo su presentación con elenco español en el Festival Tempor...