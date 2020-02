“Popular no es lo mismo que masivo”

—¿Cómo

surgió el impulso de escribir?

—Había mucho para decir, material que

había juntado, documentación, mucha investigación de años. Además, a veces se

separa el carnaval del resto de la vida, y el carnaval está íntimamente ligado

con lo que pasa en la sociedad, con sus influencias. Creo en la necesidad de

escribir ensayos: es un género que está faltando un montón; no alcanza con los

libros que son de estadística o de anécdota. En La conjetura están

planteados más de treinta temas para debatir. Por otro lado, no quería hacer un

libro rígido, difícil de leer. Me interesaba encararlo por otro lado, aunque no

sabía cómo. En un momento, entonces, apareció la idea de inventar La Conjetura,

que fue el vehículo que estaba esperando.

—¿Qué es La Conjetura?

—Es un conjunto inventado que...