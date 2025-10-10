Por la vida y con la imaginación - Semanario Brecha
Novena edición del FIDAE

Por la vida y con la imaginación

Ana Laura Barrios
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

Desde hoy, viernes 10 de octubre, y hasta el domingo 19, se desarrollará la novena edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), esta vez bajo la consigna «Imaginación vital», y con España como país invitado. Un total de 30 espectáculos provenientes de siete países: de teatro y de danza, de títeres y de artes circenses, con sedes en Montevideo, San José y Paysandú.

Performers en la obra Bailarinas incendiadas. Difusión, Jorge Ullé.

Los 30 espectáculos provienen de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Francia, España y Uruguay. Las sedes son Montevideo, San José (Espacio Cultural Ignacio Espino) y Paysandú (Imagina Teatro y Espacio Cultural Gobbi). Habrá varias funciones gratuitas en los barrios de Montevideo y en salas descentralizadas (Centro Cultural Florencio Sánchez, del Cerro, Centro Cultural Artesano, en Peñarol, Sala Lazaroff, en el intercambiador Belloni, y Centro Cultural Terminal Goes), y algunas otras, de precio muy accesible, pueden adquirirse a través de la web del festival.
El FIDAE es organizado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y este año se realiza bajo la dirección artística de Gustavo Zidan, quien fue director de Sala Verdi por más de diez años. El vínculo que Zidan ha generado con el tea...

Publicado en: Cultura Edición 2081
Palabras clave:

