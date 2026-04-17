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El debate público sobre el caso Moisés

Preguntas incómodas

Mariana Abreu
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La condena a 12 años de prisión contra Moisés, un hombre que mató a su padre en el marco de una trayectoria de violencia familiar, trasluce las fallas del sistema a la hora de proteger a las víctimas. Lejos de suscitar conclusiones evidentes, la complejidad del caso y su amplia repercusión pública obligan, entre otras cosas, a atravesar el escabroso debate sobre el espíritu del castigo y la justicia por mano propia.

Manifestantes afuera del juzgado durante la audiencia, el 8 de abril. Focouy.

Cuando la jueza terminó de leer la sentencia, la hermana del condenado preguntó si la familia podía abrazarlo. Alguien desde el público levantó la mano, y aunque en teoría quienes presencian la audiencia no pueden pronunciarse, la magistrada observó atenta y escuchó: —Hoy aplicó la ley, pero no hizo justicia. El caso de Moisés causó gran impacto en la opinión pública. Hasta llegó a concitar declaraciones del presidente Yamandú Orsi, que recibió a los familiares del joven en la Torre Ejecutiva. El fallo judicial, además, ocurrió en medio de la discusión sobre la reforma del Código del Proceso Penal, que inicialmente planteaba extender la figura de la libertad anticipada a delitos que en la actualidad no la contemplan. Algunas autoridades, favorables a esa modificación, pusieron a Moisés com...

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Publicado en: Edición 2108 Uruguay
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