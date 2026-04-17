Preguntas incómodas

Cuando la jueza terminó de leer la sentencia, la hermana del condenado preguntó si la familia podía abrazarlo. Alguien desde el público levantó la mano, y aunque en teoría quienes presencian la audiencia no pueden pronunciarse, la magistrada observó atenta y escuchó: —Hoy aplicó la ley, pero no hizo justicia. El caso de Moisés causó gran impacto en la opinión pública. Hasta llegó a concitar declaraciones del presidente Yamandú Orsi, que recibió a los familiares del joven en la Torre Ejecutiva. El fallo judicial, además, ocurrió en medio de la discusión sobre la reforma del Código del Proceso Penal, que inicialmente planteaba extender la figura de la libertad anticipada a delitos que en la actualidad no la contemplan. Algunas autoridades, favorables a esa modificación, pusieron a Moisés com...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate