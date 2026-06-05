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El abuso sexual infantil en entornos digitales que Uruguay busca enfrentar a través de nueva legislación

Presa fácil

Camila Ghemi
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Las redes sociales y los videojuegos son campo fértil para abusadores y explotadores sexuales, que manipulan y extorsionan a menores de edad de las más diversas formas. En lo que va del año, la Dirección General de Cibercrimen ha incautado más de 15 mil videos con material pornográfico infantil, obtenido muchas veces a través de plataformas de uso abierto. Mientras el Parlamento intenta avanzar en acuerdos para legislar en la materia, un estudio exploratorio de la Facultad de Psicología detalla que las niñas siguen siendo las víctimas principales.

Roblox.

La conexión con otras personas parece ser cada vez más fácil. Ahora, con una simple videollamada desde tu celular, en el living de tu casa, podés ver a esa amiga que vive en la otra punta del mundo y hablar con ella, en directo y sin delay. Este nivel de acceso a la comunicación llegó para quedarse, incluso en el caso de niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos se conectan diariamente a videojuegos en los que crean comunidades, chatean y hasta hablan por llamadas con otras personas que también utilizan la misma plataforma. Un ejemplo es Roblox, en la que los chiquilines tienen avatares –algo así como un alter ego virtual– a los que visten y diseñan. En ese marco ocurren intercambios de los más variados con otros niños de su misma edad, que ellos definen como amistades. Pero ¿qué pasa c...

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Publicado en: Edición 2115 Uruguay
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