Presa fácil

La conexión con otras personas parece ser cada vez más fácil. Ahora, con una simple videollamada desde tu celular, en el living de tu casa, podés ver a esa amiga que vive en la otra punta del mundo y hablar con ella, en directo y sin delay. Este nivel de acceso a la comunicación llegó para quedarse, incluso en el caso de niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos se conectan diariamente a videojuegos en los que crean comunidades, chatean y hasta hablan por llamadas con otras personas que también utilizan la misma plataforma. Un ejemplo es Roblox, en la que los chiquilines tienen avatares –algo así como un alter ego virtual– a los que visten y diseñan. En ese marco ocurren intercambios de los más variados con otros niños de su misma edad, que ellos definen como amistades. Pero ¿qué pasa c...