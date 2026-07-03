Querer lacrar el sentido de una poesía es como llamar a un gato con silbidos, pero, en esta cuarta columna sobre los conflictos en México durante el Mundial a través de canciones del Indio Solari, elegimos caprichosamente este: el queso ruso es una bomba casera usada en las guerrillas de Bolivia y Perú, según las amplias enciclopedias internéticas. Ahora, la mente del Indio, siempre pensando en la cultura y lo simbólico, creó esta referencia para la resistencia cultural, que fogonea la crítica desde el margen y se vuelve grande igual. El mismo día estaban pasando muchas cosas: mientras el Mundial movía el balón en el estadio Azteca para el partido de México contra República Checa, las familias en búsqueda de sus decenas de miles de desaparecidos lograron quebrar la zona de exclusión que ex...
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