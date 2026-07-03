Queso ruso - Semanario Brecha
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Atravesando la zona de exclusión

Queso ruso

Eliana Gilet desde Ciudad de México 
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Vecinos de Cuba 11 miran la clasificación de su selección desde el plantón fuera del edificio de donde fueron desalojados. Ciudad de México, 24 junio. Cooperativa de Periodismo, Dante Vivas.

Querer lacrar el sentido de una poesía es como llamar a un gato con silbidos, pero, en esta cuarta columna sobre los conflictos en México durante el Mundial a través de canciones del Indio Solari, elegimos caprichosamente este: el queso ruso es una bomba casera usada en las guerrillas de Bolivia y Perú, según las amplias enciclopedias internéticas. Ahora, la mente del Indio, siempre pensando en la cultura y lo simbólico, creó esta referencia para la resistencia cultural, que fogonea la crítica desde el margen y se vuelve grande igual. El mismo día estaban pasando muchas cosas: mientras el Mundial movía el balón en el estadio Azteca para el partido de México contra República Checa, las familias en búsqueda de sus decenas de miles de desaparecidos lograron quebrar la zona de exclusión que ex...

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Publicado en: Edición 2119 La copa rota Mundo
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