Quién da más

La discusión volvió a encenderse en las últimas semanas cuando se supo que el virólogo Gonzalo Moratorio –de notoria actuación durante la pandemia del covid-19– apeló al Fondo Nacional de Recursos (FNR) para costear un medicamento de unos 30 mil dólares mensuales, con el objetivo de continuar su tratamiento contra el cáncer. Tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el FNR se opusieron al pedido. Mediante un recurso de amparo presentado por la defensa del científico, sin embargo, la Justicia obligó al Estado a suministrar el fármaco. El MSP apeló el fallo casi automáticamente, como ocurre con muchos pacientes que se enfrentan año a año a esta dura realidad. Según el abogado Juan Ceretta, en 2025 el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udel...
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