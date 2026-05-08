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En 2025 hubo más de 2.400 juicios de amparo por medicamentos de alto costo, la mayoría con sentencias favorables a los pacientes

Quién da más

Camila Ghemi
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

En 2025 el Estado gastó alrededor de 143 millones de dólares para atender solicitudes de amparo de pacientes que demandaban medicamentos y tratamientos de alto costo. La presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, dijo a Brecha que los juicios crecen año a año y que «los precios abusivos» que imponen algunos laboratorios son «escandalosos y desesperantes».

Funcionario recorre salas de internación de una institución de atención médica en Montevideo. Mauricio Zina.

La discusión volvió a encenderse en las últimas semanas cuando se supo que el virólogo Gonzalo Moratorio –de notoria actuación durante la pandemia del covid-19– apeló al Fondo Nacional de Recursos (FNR) para costear un medicamento de unos 30 mil dólares mensuales, con el objetivo de continuar su tratamiento contra el cáncer. Tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el FNR se opusieron al pedido. Mediante un recurso de amparo presentado por la defensa del científico, sin embargo, la Justicia obligó al Estado a suministrar el fármaco. El MSP apeló el fallo casi automáticamente, como ocurre con muchos pacientes que se enfrentan año a año a esta dura realidad. Según el abogado Juan Ceretta, en 2025 el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udel...

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Publicado en: Edición 2111 Uruguay
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