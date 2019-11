Quién es quién en el Frente de Todos

Integrado por 19 partidos, el frente liderado por Alberto Fernández enfrentará grandes desafíos el año próximo. Quizás el principal será mantener unidos a sectores muy disímiles entre sí, como los agrupados en torno a la ex presidenta Cristina Fernández –incluidos izquierdistas, cristianos y feministas–, el Partido Justicialista y renegados del kirchnerismo como Sergio Massa.

“Con Cristina sola

no alcanza, sin Cristina es imposible”, decía

Alberto Fernández en las semanas previas al acuerdo sellado en el departamento

de la ex presidenta Cristina Fernández ubicado en la esquina de las calles

Uruguay y Juncal, en el coqueto barrio porteño de Recoleta. El sábado 18 de

mayo, la ex mandataria anunció que Alberto Fernández, el primer jefe de

gabinete del kirchnerismo en 2003, sería el ...