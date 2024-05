Restaurar papelera

El multifacético líder de la banda inglesa Pulp se dispone a ver qué encuentra en su desván. ¿El resultado? Una zigzagueante y sorpresiva colección de objetos que se ensamblan como ladrillos en una biografía personal y artística. Pero sean amables y permítanme un pequeño spoileo. Al final, muy al final de Pop bueno, pop malo. Un inventario, Jarvis Cocker resume: «Lo que he hecho aquí no ha sido “gestión de residuos” o “limpieza” o evaluar objetos para saber “si nos proporcionan alegría” o no; más bien, hemos estado manejando la materia prima. El pop bueno, el pop malo. Y todo cuenta: TODO. Y lo pueden convertir en aquello que deseen. Eso fue lo que yo hice».

Destejiendo este ovillo, vayamos para atrás. Jarvis Branson Cocker (Sheffield, 1963) es un tipo que ha vivido y ha hecho de todo....