Un resultado inesperado e imprevisto de la Flotilla Global Sumud - Semanario Brecha
MSC, sus barcos e Israel

Un resultado inesperado e imprevisto de la Flotilla Global Sumud

Rafael Cantera
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 2 min

Un barco de la flotilla con destino a Gaza es remolcado hacia el puerto de Ashdod, en el sur de Israel, el 8 de octubre de 2025. Xinhua, Jamal Awad.

La Mediterranean Shipping Company (MSC) es una de las empresas navieras más grandes del mundo y tiene cientos de buques de carga navegando por todos los océanos. Al igual que muchas otras empresas de ese ramo, la MSC no duda en arriesgar la salud y la vida de sus marineros y se empecina en obligar a sus buques a navegar por el mar Rojo, violando el bloqueo naval impuesto por los yemenitas.
El 15 de diciembre de 2023, dos barcos de la MSC fueron atacados en el mar Rojo, el MSC Alanya y el MSC Pallatium III. La empresa publicó un comunicado que decía: «Nuestra primera prioridad sigue siendo proteger la vida y garantizar la seguridad de nuestros marineros, y hasta que esta seguridad esté garantizada, continuaremos redireccionando barcos que tenían previsto pasar por Suez hacia la ruta del cab...

Publicado en: Acento Edición 2081
