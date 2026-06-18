Rueda quemada

El pasado viernes, mientras una delegación de transportistas autoconvocados ingresaba a la residencia de Suárez y Reyes para reunirse con el presidente Yamandú Orsi, distintos puntos de las rutas nacionales seguían registrando cortes y enlentecimientos del tránsito. Las movilizaciones, que llevaban varios días, se habían organizado bajo una consigna sencilla: «No a la guía». El motivo –una herramienta electrónica que apenas exige declarar siete datos básicos sobre cada viaje– fue suficiente para provocar bloqueos de rutas, reuniones de urgencia con el Poder Ejecutivo y una nueva disputa entre empresarios, trabajadores y el gobierno. La reacción parece desproporcionada. Salvo que la discusión nunca haya sido realmente sobre una guía. EN LA JUNGLA El transporte profesional de carga emplea a ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate