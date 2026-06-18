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Opacidad e intereses empresariales contrapuestos detrás del conflicto en el transporte de carga

Rueda quemada

Luciano Costabel
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Tras casi una década de intentos fallidos, el gobierno volvió a impulsar un mecanismo de trazabilidad para regularizar el transporte de carga. La nueva guía electrónica reactivó un conflicto que atraviesa al sector desde hace años, en una actividad marcada por la informalidad laboral, la evasión fiscal y una feroz competencia por costos.

Bloqueo de la entrada al puerto de Montevideo, durante el paro de camioneros y transportistas, el 11 de abril. Focouy, Gastón Britos.

El pasado viernes, mientras una delegación de transportistas autoconvocados ingresaba a la residencia de Suárez y Reyes para reunirse con el presidente Yamandú Orsi, distintos puntos de las rutas nacionales seguían registrando cortes y enlentecimientos del tránsito. Las movilizaciones, que llevaban varios días, se habían organizado bajo una consigna sencilla: «No a la guía». El motivo –una herramienta electrónica que apenas exige declarar siete datos básicos sobre cada viaje– fue suficiente para provocar bloqueos de rutas, reuniones de urgencia con el Poder Ejecutivo y una nueva disputa entre empresarios, trabajadores y el gobierno. La reacción parece desproporcionada. Salvo que la discusión nunca haya sido realmente sobre una guía. EN LA JUNGLA El transporte profesional de carga emplea a ...

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Publicado en: Edición 2117 Uruguay
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