Con la periodista y escritora catalana Beatriz García Guirado

Sentada junto a Elizabeth Short

Rafael Rey
21 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

El feroz femicidio de Elizabeth Short, la Dalia Negra, ocurrido en Los Ángeles a comienzos de 1947 cuando la joven tenía 22 años, se convirtió, por la saña con que fue castigado su cuerpo y por continuar sin ser resuelto casi 80 años después, en uno de los casos más visitados de la historia criminal de Estados Unidos. La chica muerta favorita de todos (Libros del K.O.) es un libro riguroso y atractivo, mezcla de investigación y ensayo, sobre cómo la ficción y el periodismo rastrero pueden transformar un brutal femicidio en «el juguete intelectual de un montón de detectives aficionados».

Difusión, Diana Rangel.

Bautizada por la prensa como la Dalia Negra, la historia de Elizabeth Short fue llevada al cine, a la literatura, a la música, y se ha vuelto un motivo cuya trivialización tiene casi el tamaño de su misterio. Su crimen forma parte de paseos turísticos hasta el día de hoy en Los Ángeles, donde sucedió, y su foto puede verse junto a la de figuras como Marilyn Monroe o Charles Manson. Movida primero por la curiosidad del caso e inspirada y alentada luego por el periodista e investigador Larry Harnisch –quien desde hace casi 30 años está escribiendo un libro sobre el asesinato, recorriendo archivos y entrevistando a familiares y a los policías que encabezaron la investigación–, la periodista y escritora española Beatriz García Guirado (Barcelona, 1983), se fue a Los Ángeles para intentar enten...

Publicado en: Cultura Edición 2087
