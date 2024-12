Siempre fui mi otro yo

«La ruta es larga, y yo no tengo nombre para este sentir», dice el estribillo de «No tengo nombre», el tercer tema de Ahora después, el nuevo disco de Franny Glass. Pero esta descripción es tan reciente como el disco mismo. Hasta 2021, poca gente sabía que detrás de Franny Glass había una persona llamada Gonzalo Deniz. La separación no parecía real: arriba del escenario o en un boliche, él era Franny Glass. Si pensamos en los sentimientos que nos recorrieron durante la pandemia, sin duda la extrañeza y la despersonalización fueron una ficha repetida; no por nada, allá por 2021, Gonzalo Deniz anunció el fin de Franny Glass y empezó a dejar que diéramos los primeros vistazos a su disco Mientras tanto en Montevideo, el primero presentado con su nombre real.

Gonzalo Deniz tuvo varias presentac...