Síntomas de un sistema enfermo

Todos tenemos una anécdota para contar sobre nuestro sistema de salud: la dificultad para conseguir una medicación, los enredos burocráticos que enlentecen gestiones o la falta de números para especialistas. Si bien el sistema uruguayo es reconocido a nivel regional por su alcance universal, adolece de algunos factores estructurales que requieren una atención urgente. Esa tensión entre el reconocimiento y las carencias inspira Eventos adversos,1 la obra escrita y dirigida por Lucía García.
El centro asistencial Héctor Minini, en la periferia de la ciudad, queda aislado por una fuerte tormenta que inunda la zona. Con escasos recursos humanos y materiales, los trabajadores deben sostener la atención sanitaria en condiciones cada vez más precarias, ahora agravadas por los cortes de energía. E...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate