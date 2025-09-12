Síntomas de un sistema enfermo - Semanario Brecha
Teatro. Eventos adversos en La Cretina

Síntomas de un sistema enfermo

Martín Cedrés
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Todos tenemos una anécdota para contar sobre nuestro sistema de salud: la dificultad para conseguir una medicación, los enredos burocráticos que enlentecen gestiones o la falta de números para especialistas. Si bien el sistema uruguayo es reconocido a nivel regional por su alcance universal, adolece de algunos factores estructurales que requieren una atención urgente. Esa tensión entre el reconocimiento y las carencias inspira Eventos adversos,1 la obra escrita y dirigida por Lucía García.
El centro asistencial Héctor Minini, en la periferia de la ciudad, queda aislado por una fuerte tormenta que inunda la zona. Con escasos recursos humanos y materiales, los trabajadores deben sostener la atención sanitaria en condiciones cada vez más precarias, ahora agravadas por los cortes de energía. E...

Publicado en: Cultura Edición 2077
Palabras clave:

