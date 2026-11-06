Sobre la justicia poética y sonora

Lo pone tan pero tan cerca de tu cara que al principio no te das cuenta. Pero algo resuena en el inicio mismo de este atractivo nuevo disco. Hasta que la lamparita se enciende y, zas, descubrís la fórmula de la Coca-Cola: Paul Higgs mezcla «What You Got» (John Lennon, 1974) con «Amor nacarado» (Claudio Taddei, 1997) y el resultante es «La perla perdida», canción que da título al bar imaginario donde todo acontece. Más que un robo a mano armada es una muestra de su habilidad para reformular lo ajeno, apropiárselo y darle un nuevo color. No hay nada que ocultar, a tal punto que es la propia voz de Higgs la que esboza un vitoreo a su compatriota, a la vez que imita el registro más bajo de Taddei. Contar la discografía de este montevideano de 33 relucientes años es un desafío total: entre sus ...