Sobre la muerte de una pintora

Dieciséis años después de su publicación original, y de la mano de Sunme Yoon, su traductora habitual al español, acaba de aparecer en nuestra lengua una nueva novela de la escritora surcoreana Han Kang, premio nobel de literatura 2024. Más allá del valor literario del volumen, aspecto al que me referiré a continuación, siempre es interesante calibrar cómo se acomoda una obra temprana de un autor distinguido por la Academia Sueca en el devenir de su trayectoria posterior, especialmente cuando el galardón mayor del rubro le otorga una visibilidad más amplia y expande los cauces de su escritura hacia otras lenguas. Tinta y sangre, la nueva vieja novela de Han Kang que acá se comenta, fue escrita después de La vegetariana, pero antes de La clase de griego, Blanco e Imposible decir adiós, y tr...
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