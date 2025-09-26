Sobrefacturados

Un pedido de acceso a la información pública echó luz sobre algo que ya se sabía. La Junta Departamental de Río Negro (JDRN) paga una partida fija mensual de dinero a los 31 ediles departamentales para ejercer su función en ese organismo. El pago, que se efectúa bajo el concepto de «partida resarcitoria de gastos», implica, en los hechos, un «sueldo encubierto», algo prohibido expresamente en la Constitución de la República. Esta situación, al menos irregular, será ahora investigada por la Justicia.
Santiago Castromán, un joven estudiante de Derecho, oriundo de Río Negro, presentó una denuncia penal para que se investigaran posibles ilícitos en los pagos recibidos por los curules rionegrenses. Castromán fue, precisamente, quien meses atrás hizo el pedido de acceso a la información pública ...
