Sonrisa clara - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Yamandú Marichal (1935-2025)

Sonrisa clara

Ana Laura Barrios
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

El lunes se conoció la noticia: se fue Yamandú Marichal. Periodista y crítico apasionado –tanto de teatro como de cine–, era frecuente verlo en las primeras filas de los teatros, tanto en salas oficiales como en espacios alternativos. Hasta hace muy poco se lo veía activo, siempre acompañado por su esposa, Nevers Díaz.

Federico Gutiérrez

Muchos deben recordarlo por su trabajo en la tele junto con su compañero infaltable, Jackie Rodríguez Stratta –aquel programa, Detrás de la pantalla, en el que trabajó entrevistando a actores y cineastas, y reseñando películas durante los ochenta y los noventa–. Su amor por el cine nació de las largas matinés de barrio. Pero Yamandú era, sobre todo, un gran teatrero, arte que descubrió en las muestras del que había sido su colegio, los Maristas. Solía recordar que la primera obra de teatro que vio y lo deslumbró para siempre fue de Eugene O’Neill. Con el tiempo, su dedicación lo llevó a ser, durante varios años, miembro de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) –que también presidió– y a ser considerado, además, el padre del Florencio, premio que creó en 1962 –con su reglam...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2077
Palabras clave:

Artículos relacionados